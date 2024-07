POL-BI: Aggressive Frau beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Bielefeld (ots) - Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 17.07.24, erwischten Polizisten einen Bielefelder mit einem in Düsseldorf gestohlenen EScooter. Polizisten fiel gegen 10:00 Uhr ein EScooter-Fahrer auf, der auf der Detmolder Straße, nahe der Bielsteinstraße, unzulässig auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung" unterwegs war. Der 18 jährige Fahrer gab an, den EScooter kurz zuvor in Düsseldorf gekauft zu haben. Weil ...

mehr