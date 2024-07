Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrolle deckt EScooter-Diebstahl auf

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 17.07.24, erwischten Polizisten einen Bielefelder mit einem in Düsseldorf gestohlenen EScooter.

Polizisten fiel gegen 10:00 Uhr ein EScooter-Fahrer auf, der auf der Detmolder Straße, nahe der Bielsteinstraße, unzulässig auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung" unterwegs war.

Der 18 jährige Fahrer gab an, den EScooter kurz zuvor in Düsseldorf gekauft zu haben. Weil aber der Name des Verkäufers im Kaufvertrag und der Name des Inhabers der Haftpflichtversicherung nicht übereinstimmte, wurde weiter ermittelt. Eine telefonische Nachfrage beim eigentlichen Halter ergab, dass der EScooter im Mai 2024 in Düsseldorf entwendet wurde. Der Eigentümer hatte deshalb bislang aber noch keine Anzeige bei der Polizei oder der Versicherung erstattet.

Der EScooter wurde sichergestellt und wird dem Eigentümer zeitnah wieder ausgehändigt. Den 18 Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Hehlerei sowie Verwarngeld für den von ihm unter Nutzung des Diebesgutes begangenen Verkehrsverstoß.

