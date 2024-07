POL-BI: Nach Vorfall in Steinheim: Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Buschkamp- Am Samstagvormittag, 20.07.2024, brachen Unbekannte in ein Haus ein und stahlen Schmuck. Täter brachen während der dreistündigen Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Milanweg, näher zur Brackweder Straße gelegen, am helllichten Tag ein. Nach den ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über das Nachbargrundstück an den Tatort, stiegen in das Haus ein und ...

