POL-BI: Einbruch am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Buschkamp- Am Samstagvormittag, 20.07.2024, brachen Unbekannte in ein Haus ein und stahlen Schmuck.

Täter brachen während der dreistündigen Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Milanweg, näher zur Brackweder Straße gelegen, am helllichten Tag ein. Nach den ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher über das Nachbargrundstück an den Tatort, stiegen in das Haus ein und durchsuchten die Räume und Schränke. Mit erbeutetem Schmuck flüchteten sie unerkannt.

Die Tatzeit liegt zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

