Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher gesucht

Neuwied-Innenstadt (ots)

Am Donnerstag, 03.08.2023 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Opel Insignia in der Marktstraße Höhe Hausnummer 4 in Neuwied. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden an dem geparkten schwarzen Opel Insignia . Der Verkehrsunfallverursacher ist bislang unbekannt. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion in Neuwied unter Tel: 02361/878-0 entgegen.

