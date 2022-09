Polizei Köln

POL-K: 220901-3-K Senior und Kind bei Fahrradunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwoch (31. August) haben ein 86 Jahre alter Radfahrer bei einem Alleinunfall und eine 12-jährige Radfahrerin infolge einer Kollision in Köln schwere Verletzungen erlitten. Gegen 11.10 Uhr war der Senior eigenen Angaben zufolge in Rath-Heumar auf der Straße "Fockerweg" in Richtung Bahnstraße unterwegs. Aufgrund einer erhöhten Fahrbahnbegrenzung sei er dort ohne Fremdbeteiligung gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Gegen 16.10 Uhr befuhr das Mädchen die Straße Kirschbaumweg im Ortsteil Hahnwald in Richtung An der Wachsfabrik. Als die 12-Jährige an der vorfahrtberechtigten Emil-Hoffmann-Straße in die Kreuzung einfuhr, prallte sie nach Zeugenangaben mit dem von links kommenden Pkw Nissan eines 37 Jahre alten Kölners zusammen. (cg/iv)

