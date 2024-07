Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Radfahrer stürzt nach Überholmanöver

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (29.07) kam gegen 19:30 Uhr in der Kirchstraße ein Radfahrer zu Fall nachdem ein Pkw ihn überholt hat. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr in die Schöneckenstraße weiter.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell