POL-DA: Darmstadt: Brand in dreistöckigem Mehrfamilienhaus

64625 Bensheim (ots) - Am Montag, 29.07.2024 kam es gegen 17:30 Uhr in der Nibelungenstraße/ B47 in Bensheim- Schönberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Pkw einen geparkten schwarzen Mercedes. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Mercedes C-Klasse gehandelt haben. Der Unfallverursacher befuhr die B 47 von ...

