Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb stiehlt im Discountermarkt Bargeld aus Kasse

Zeugensuche

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Samstag (2. März) betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 17.20 Uhr einen an der Brabanter Straße gelegenen Discountermarkt. Die kurzfristige Abwesenheit der Angestellten im Kassenbereich nutzte der Mann aus, um an einer Kasse die Geldkassette aufzubrechen. Er erbeutete einen dreistelligen Betrag an Bargeld und verließ daraufhin den Markt. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Der Dieb war schlank und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er hatte schwarze nackenlange Haare und trug einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem weißen Hemd, einem hellen Sakko und schwarzen Schuhen. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

