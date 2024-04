POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmorgen eskalierte ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar. Zunächst hatte man sich in der Wohnung des Mannes in der Verbandsgemeinde Asbach zu einem klärenden Gespräch getroffen. Im Anschluss bot der Mann seiner Frau an, sie nach Linz zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Während der Fahrt eskalierte die Situation im Pkw, und es kam zu Bedrohungen von Seiten des Mannes ...

mehr