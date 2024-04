Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 04.04.2024, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B42. Zwischen den Ortslagen Leutesdorf und Hammerstein kam der PKW im Kurvenbereich, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und in der Folge von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden an Leitplanke und PKW. Zudem verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Bis zur Fahrzeugbergung musste eine Richtungsfahrbahn der B42 gesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Randalierer in Innenstadt

Am 04.04.2024, gegen 11:00 Uhr meldeten sich mehrere Passanten fernmündlich auf der Polizeiinspektion Neuwied und gaben an, dass sich ein männlicher Randalierer schreiend und verbal aggressiv durch die Innenstadt bewegen würde. Im Rahmen einer Absuche konnte die verantwortliche Person angetroffen und zur Sache befragt werden. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine temporäre, psychische Beeinträchtigung des 24jährigen, der sich während der polizeilichen Maßnahme durchweg kooperativ zeigte. Der 24jährige wurde in der Folge in eine umliegende Klinik verbracht. Es kam zu keinen körperlichen Übergriffen. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Verfahren eingeleitet.

