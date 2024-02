Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche am Mendelssohnweg und an der Beethovenstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am vergangenen Wochenende (03.02. - 04.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäusern an der Beethovenstraße und am Mendelssohnweg gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Samstag (03.02.) im Zeitraum von 17.00 - 20.30 Uhr Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße. Dort hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und entwendeten aus den Wohnräumen Schmuck. Am Mendelssohnweg schlugen die Täter im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag (03.02., 14.15 Uhr - 04.02., 14.10 Uhr) das Fenster einer Terrassentür auf der Dachterrasse ein. Zu möglichem Diebesgut konnten in dem Fall noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenn Sie Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

