Polizei Gütersloh

POL-GT: Leicht verletzt nach Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am Sonntagabend (04.02.2024) kam es um gegen 22:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Münsterlandstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bielefeld die Münsterlandstraße in Fahrtrichtung Bielefeld. In Höhe der Einmündung Pivitsheide kam der Smart-Fahrer, in einer leichten Linkskurve, aus bislang unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Auf der angrenzenden Ackerfläche überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam nach ca. 50 Metern zum Stillstand. Der alleine im Pkw befindliche Bielefelder wurde infolge der Unfallgeschehens leicht verletzt, vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend zu weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt. Dem Unfallverursacher wurde daraufhin eine angeordnete Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein völlig zerstörtes Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgestreut. Der Bereich der Unfallstelle wurde kurzfristig für Bergungsmaßnahmen und Maßnahmen der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Der Gesamtsachschaden kann derzeit nicht konkret beziffert werden, liegt aber bei ca. 2000 EUR. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell