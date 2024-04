Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bedrohung und Sachbeschädigung

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagmorgen eskalierte ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar. Zunächst hatte man sich in der Wohnung des Mannes in der Verbandsgemeinde Asbach zu einem klärenden Gespräch getroffen. Im Anschluss bot der Mann seiner Frau an, sie nach Linz zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Während der Fahrt eskalierte die Situation im Pkw, und es kam zu Bedrohungen von Seiten des Mannes gegenüber seiner Frau. Diese setzten sich auf einem Parkplatz an der L 253 oberhalb von Linz fort. Im Zuge der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz bedrohte der Mann seine Frau erneut und zerstörte ihr Mobiltelefon. Danach fuhr der Mann weiter Richtung Linz. Die Frau blieb auf dem Parkplatz zurück und wandte sich hilfesuchend an einen zufällig vorbeifahrenden Pkw-Fahrer. Dieser nahm die Frau auf und fuhr sie zur Polizeiinspektion Linz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell