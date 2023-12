Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger tödlich verletzt

Bad Tennstedt (ots)

Auf der Landstraße 3176 kam es am Abend des 20. Dezember zu einem tragischen Verkehrsunfall. Gegen 18.20 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße von Bad Tennstedt in Richtung Klettstedt. Etwa 300 Meter nach dem Verlassen der Ortschaft kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn. Der Unfallgeschädigte erlag den schweren Verletzungen noch am Unfallort. Zur Ermittlung der Unfallursache unterstützte ein Unfallsachverständiger die Polizeibeamten. Die Landstraße war bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt.

