Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2024.

Salzgitter (ots)

Nach einer öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzung zwischen ca. 60 Personen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Salzgitter, Bad, Hagenstraße/Werrastraße, 19.08.2024, 23:40 Uhr.

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 60 Personen. Hierbei sollen auch Schlagwerkzeuge und Messer mitgeführt worden sein. In einem konkreten Fall soll ein 34-jähriger Mann mit einem Messer auf sein 37-jähriges Opfer eingestochen und diesen am Oberarm verletzt haben. Die Polizei steht am Anfang der Ermittlungen und wird sich konkret der Frage annehmen, welche Ursache die eskalierenden Streitigkeiten hatten und ob Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatzraum und konnten die Situation vor Ort beruhigen.

Der 34-jährige Messerstecher stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zwecks weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Dienststelle gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell