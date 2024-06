Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 25 Euro Beute - 15-Jähriger spricht Bundespolizisten nach Raub an

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (14. Juni) soll ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus in Dortmund einen Jugendlichen gegen eine Wand gedrückt und dann mit Schlägen gedroht haben. Der Geschädigte händigte schließlich sein Bargeld aus.

Gegen 16 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei sprach ein Jugendlicher diese an und äußerte, dass er kurz zuvor in der Brückstraße unter Androhung von Gewalt bestohlen worden sei. Der 15-Jährige begleitete die Beamten zur Sachverhaltsklärung in die Diensträume. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine vierköpfige Gruppe junger Männer handeln. Einer davon soll dem Deutschen an den Kragen gepackt und ihn dann gegen eine Wand gedrückt haben. Der Fremde soll dem Minderjährigen mit Schlägen gedroht und ihn aufgefordert haben, sein Geld auszuhändigen. Der Dortmunder habe dann sein Bargeld in Höhe von 25,- Euro übergeben, woraufhin er weggestoßen worden sei. Die Verdächtigen seien dann in Richtung Innenstadt geflüchtet. Mit einer Personenbeschreibung fahndeten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nach den Unbekannten im Nahbereich, jedoch ohne Erfolg.

Die Uniformierten informierten die Erziehungsberechtigten des Jungen. Der Großvater holte diesen schließlich von der Wache ab. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. Die Polizei Dortmund übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell