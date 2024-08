Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 23.08.2024, 09:00 Uhr - 24.08.2024, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung.

Zeit: Donnerstag, 22.08.2024, 18:00 Uhr - Freitag, 23.08.2024, 17:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Friedrich-Ebert-Straße.

Hergang: Im genannten Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Holzhandels Kittler beschädigt. In der Fensterscheibe wurde ein Durchschlagsloch mit einem Durchmesser von ca. 5 cm hinterlassen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl.

Zeit: Donnerstag, 22.08.2024, 19:00 Uhr - Freitag, 23.08.2024, 06:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter (Ringelheim), Neue Reihe.

Hergang: Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein schwarzes Pedelec, KTM Cento 10, durch unbekannte Täter entwendet. Das Pedelec wurde durch den 64-jährigen Geschädigten mittels Falt- und Kettenschloss gesichert und an einer Hauswand abgestellt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 3000 EUR. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl.

Zeit: Freitag, 23.08.2024, 19:00 Uhr - 21:30 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Siegfriedstraße.

Hergang: Bislang unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum das hintere Kennzeichen samt Halterung eines orangefarbenen VW Polo. Das vordere Kennzeichen wurde zwar abmontiert, jedoch am Tatort zurückgelassen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Bedrohung und Beleidigung zweier Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Zeit: Freitag, 23.08.2024, 20:40 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter (Ringelheim), Lerchenkamp.

Hergang: Am Freitagabend wollten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes die Kennzeichen eines Pkw entstempeln, da seit einiger Zeit der Versicherungsschutz erloschen war. Bei Eröffnung der Maßnahme gegenüber dem 40-jährigen Fahrzeughalter regierte dieser sehr aggressiv, bedrohte und beleidigte die Ordnungsamt-Mitarbeiter mit diversen Äußerungen. Nach Eintreffen der eingesetzten Beamten konnte der stark alkoholisierte Mann beruhigt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell