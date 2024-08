Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Salzgitter vom 27.08.2024: Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vorgestellt

Salzgitter (ots)

In der Polizeidienststelle in Salzgitter Lebenstedt ist die neue Leiterin des Einsatzbereiches, Maika Nordmeyer, vorgestellt worden. Die 35-jährige Polizeioberrätin war zuletzt als Leiterin der regionalen Leitstelle in Braunschweig und im dortigen Einsatzbereich tätig. Davor hat sie lange in der Zentralen Polizeidirektion gearbeitet und verfügt daher über umfangreiche Erfahrung in der Bewältigung auch großer Einsatzlagen und freut sich nun auf die neuen Aufgaben in der hiesigen Inspektion.

Privat lebt Maika Nordmeyer mit ihrer Familie im Landkreis Peine.

