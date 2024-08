Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 02. August 2024, kam es gegen 08:40 Uhr in der Pochgasse in Freiburg-Zähringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Nach der Kollision soll sich der oder die bislang unbekannte Pkw-Lenker bzw. -Lenkerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren sowohl die vorausfahrende Fahrradfahrerin wie auch der Pkw die Pochgasse in westlicher Richtung. Als die Radfahrerin etwa auf Höhe der dortigen Kirche am Fahrbahnrand anhielt, um den Pkw passieren zu lassen, streifte dieser sie mit dem rechten Außenspiegel.

Aufgrund des Kontakts verlor die Fahrradfahrerin das Gleichgewicht und kam zu Fall. Hierbei erlitt sie Prellungen und Schürfwunden, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde. Zudem wurde ihr Fahrrad leicht beschädigt.

Der Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit in Richtung Wildtalstraße, ohne sich zuvor um die verletzte Fahrradfahrerin oder die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel.: 0761 882-3100 nach Zeugen, die Hinweise auf den Pkw oder dessen Fahrzeugführer bzw. -führerin geben können.

sn

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell