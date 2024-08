Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Baggeranbaugeräte von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 26.07.2024, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2024, 07.30 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Baggeranbaugeräte von einer Baustelle in der Mühlestraße. Von der Baustelle wurde ein Grabenräumlöffel, zwei Tieflöffel sowie ein Hydraulikhammer entwendet. Der Diebstahlschaden soll 15.000 Euro betragen. Zum Abtransport des Diebesgutes muss ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Die Baustelle befindet sich in der Mühlestraße in Höhe der Hausnummer 46. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung im Umfeld der Baustelle gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können.

