Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfallflucht in Weisweil - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.07.2024, zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr, war ein weißer Kleinwagen in der Hornstraße in Klettgau-Weisweil auf einer von drei Parkflächen abgestellt. In dieser Zeit wurde der Nissan von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Am Nissan wurde die Stoßstange eingedrückt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Ein silberner Kleinwagen stand zuvor neben dem Nissan. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0 oder unter Tel. 07751 8316-0 (Polizeirevier Waldshut-Tiengen).

