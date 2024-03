POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Zeit vom 09.03.2024 bis zum 16.03.2024 kam es in der Teglinger Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gartenhütte, aus der sie einen E-Scooter entwendeten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: ...

