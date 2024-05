Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versammlung in Siegen verlief ohne Störungen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Dienstag (28. Mai) hat es in der Siegener Innenstadt eine Eilversammlung zum Thema "Rafah brennt!" gegeben. Die Polizei berichtete im Vorfeld hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5788949

An der Versammlung, die am Kornmarkt begann und gegen 17:50 Uhr auf der Siegbrücke endete, nahmen in der Spitze 230 Personen teil. Die Polizei begleitete die Demonstration samt Aufzug. Die Versammlung verlief insgesamt emotionalisiert, aber störungsfrei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell