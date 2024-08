Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrschried: Vorfahrtsmissachtung - ein Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 01.08.2024, kurz vor 09:00 Uhr, sind auf der L 151 in Höhe von Herrischried-Hogschür zwei Autos kollidiert. Ein aus der K 6584/Bergstraße einbiegender 24 Jahre alter BMW-Fahrer hatte den auf der bevorrechtigten Landstraße herannahenden VW eines 23-jährigen Mannes am Heck getroffen. Die Autos schleuderten in der Folge über die Fahrbahn und kam in einer gegenüberliegenden Bushaltestelle zum Stillstand. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 23000 Euro.

