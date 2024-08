Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Linienbus brennt aus

Ein Linienbus ist am Donnerstag, 01.08.2024, gegen 17:00 Uhr, in einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Dogern ausgebrannt. Fahrer und neun Fahrgäste konnten den Bus rechtszeitig verlassen, nachdem der Fahrer frühzeitig auf den Rauch aus dem Motorbereich des Busses aufmerksam wurde. Es entwickelte sich ein Vollbrand, der von der angerückten Feuerwehr gelöscht wurde. Am Bus entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 40000 Euro. Durch den Brand wurden auch das Bushaltestellenhäuschen und die Umgebung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden hier beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Bus musste mit einem Kran geborgen werden. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das Rote Kreuz im Einsatz. Die Straße war während des Einsatzes gesperrt.

