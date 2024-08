Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw kommt von Kreisstraße ab - Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 00.05 Uhr, kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer von der Kreisstraße 6301 ab. An seinem Pkw sei ein Totalschaden entstanden. Der 19-Jährige befuhr die Kreisstraße von Gersbach kommend in Richtung Riedichen, als er in einer Kurve, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw verlor und auf dem Parkplatz des Grillplatzes Kreuzbühl mit der Schutzplanke kollidierte. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die gesamte Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

