POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Fahhraddiebstahl

Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 10.04.2024 ereignete sich gegen 5:20 Uhr auf der Bückeburger Straße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht. Durch einen zu weit links fahrenden Lkw kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Am Lkw des 34-Jährigen aus Gütersloh entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Der Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der ...

