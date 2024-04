POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am Mittwochabend, den 10.04.2024, betrat gegen 21:55 Uhr eine bislang unbekannte, männliche Person die Tankstelle in Stolzenau. Die Person war maskiert und richtete eine Waffe auf die 28-jährige Angestellte der Tankstelle, welche ihm Bargeld aushändigte. Der Täter erbeutete eine hohe, dreistellige Geldsumme und flüchtete fußläufig in Richtung Ortsmitte Stolzenau. Die 28-Jährige blieb ...

