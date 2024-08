POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Motorroller ausgebrannt

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 31.07.2024, gegen 23:00 Uhr, hat ein Unterstand in Dettighofen gebrannt. Der zwischen zwei Häuser befindliche Gartenschopf stand in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Medienrückfragen bitte an: ...

