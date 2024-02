Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach flüchtigem Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (09.02.2024), gegen 14.00 Uhr, entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer Kontrolle. In der Ulmer Straße fiel den Einsatzkräften der Verkehrspolizei ein Motorradfahrer aufgrund eines gefälschten Kennzeichens auf. Als die Einsatzkräfte den Fahrer anhalten wollten, flüchtete er auf der Ulmer Straße in Richtung Steppach. Die Beschreibung des unbekannten Täters lautet wie folgt: Blaue Jeans, schwarze Steppjacke, schwarzer Motorradhelm mit lila Beklebung am Hinterkopf. Es handelte sich um ein silbernes Motorrad mit schwarzem Top-Case. Zeugen, die Hinweise auf den Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, unter der Tel. 0821/323-2022, zu melden.

