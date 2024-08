POL-FR: Emmendingen: Bedrohung mit Messer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 00.05 Uhr, kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer von der Kreisstraße 6301 ab. An seinem Pkw sei ein Totalschaden entstanden. Der 19-Jährige befuhr die Kreisstraße von Gersbach kommend in Richtung Riedichen, als er in einer Kurve, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw ...

