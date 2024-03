Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin in Notaufnahme

Hungrige Einbrecher

Iserlohn (ots)

Eine 70-Jährige randalierte Dienstagnacht in der Notaufnahme eines Iserlohner Krankenhauses. Die 70-Jährige verstopfte unter anderem ein Waschbecken und setzte so ein Behandlungszimmer unter Wasser. Hierdurch wurde ein EKG-Gerät beschädigt. Weiterhin beleidigte die Seniorin das Pflegepersonal. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in die Mensa des Gymnasiums in der Immermannstraße ein. Die Unbekannten entwendeten diverse Lebensmittel aus den Verkaufsräumen. (zap)

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der 02371 / 91990 entgegen.

