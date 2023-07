Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Rund 20.000 Euro Blechschaden und ein verletzter Autofahrer bei Unfall (19.07.2023)

Furtwangen (ots)

Rund 20.000 Euro Blechschaden und ein verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Landesstraße 173 passiert ist. Eine 36-jährige Fahrerin eines Renault Masters war auf der L 173 von Furtwangen herkommend in Richtung Villingen unterwegs. Auf der Strecke verlor die Frau aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Renault Modus eines 61-Jährigen zusammenprallte. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Renault-Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die 36-Jährige bleib unverletzt. Um die beiden demolierten Wagen, an denen jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschlepper.

