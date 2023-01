POL-GÜ: Erfolgreicher Trickbetrug - 10.000 Euro Schaden

Güstrow (ots) - Mehrere Anzeigen wegen Einbrüchen in einer Kleingartenanlage in der Güstrower Südstadt mussten Beamte des Polizeihauptrevier Güstrow in den vergangenen Tagen aufnehmen. Bislang meldeten sich sieben Geschädigte bei der Polizei. Dabei versuchten jeweils unbekannte Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam in eine Vielzahl von Kleingärten zu gelangen. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand ein ...

