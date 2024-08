POL-FR: Müllheim: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein Linienbus ist am Donnerstag, 01.08.2024, gegen 17:00 Uhr, in einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Dogern ausgebrannt. Fahrer und neun Fahrgäste konnten den Bus rechtszeitig verlassen, nachdem der Fahrer frühzeitig auf den Rauch aus dem Motorbereich des Busses aufmerksam wurde. Es entwickelte sich ein Vollbrand, der von der angerückten Feuerwehr gelöscht wurde. Am Bus entstand ein ...

mehr