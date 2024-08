Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfallfluchten in Waldshut - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.08.2024, wurden bei der Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten in WT-Waldshut angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen!

Ein Mercedes-Benz Sprinter war zwischen 08:15 Uhr und 15:20 Uhr in der Rheinstraße geparkt. Der Lieferwagen wurde in diesem Zeitraum von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro.

Zwischen 16:40 Uhr und 19:00 Uhr wurde ein in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße geparkter Jaguar beschädigt. Ebenfalls beim Ein- oder Ausparken dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den geschädigten Jaguar hinten links touchiert haben. An diesem wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht.

In beiden Fällen flüchteten die Verursacher. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell