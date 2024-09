PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bedrohung mit Machete +++ Streit unter Bekannten

Bad Schwalbach (ots)

1. 19-Jähriger bedroht Mann mit Machete, Idstein, Stettiner Straße, Donnerstag, 05.09.2024, 19:05 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend nahm die Polizei in Idstein einen 19-Jährigen fest, der zuvor einen Mann mit einer Machete bedroht hatte. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen gerufen, nachdem dieser in einem Park in der Stettiner Straße von einem ihm Unbekannten mit einer Machete bedroht und verfolgt worden wäre. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Täter festnehmen und mit auf die Dienststelle nehmen. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen konnte in seiner mitgeführten Sporttasche die Machete sichergestellt werden. Während der Maßnahme war der Mann gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv. Anschließend wurde der Mann ins zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Der Bedroher muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Mann im Auto sitzend geschlagen,

Taunusstein, Im Maisel, Donnerstag, 05.09.2024, 14:20 Uhr

(ms) In Taunusstein ereignete sich am Donnerstagnachmittag eine Körperverletzung. Ein 32-Jähriger geriet gegen 14:20 Uhr in der Straße "Im Maisel" mit einem ihm bekannten 38 Jahre alten Mann aneinander. Der 32-Jährige saß hierbei mit geöffneter Fensterscheibe in seinem Fahrzeug. Der Täter schlug daraufhin mit der Faust in sein Gesicht. Gegen den 38-jährigen Schläger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

