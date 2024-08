Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung in Otto-Rothe-Straße

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Otto-Rothe-Straße nach Zeugen. Am Freitagnachmittag (02.08.2024) gegen 15:30 Uhr geriet ein 55-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit 3 männlichen Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes aus bisher unbekannten Gründen in einen handfesten Konflikt, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Danach flohen die Täter in unbekannte Richtung. Sie wurden als arabischstämmig beschrieben. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0199236/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell