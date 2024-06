POL-BN: Demonstration mit Aufzug am Samstag, 08.06.2024

Bonn (ots) - Ein aufmerksamer Nachbar meldete der Bonner Polizei in der Nacht zu Donnerstag (06.06.2024) eine verdächtige Person in der Bonner Nordstadt: Gegen 00:50 Uhr beobachtete der Anrufer von seinem Fenster aus einen Mann, der sich in der Heerstraße in verdächtiger Weise vor einem Fenster aufhielt, dieses schließlich von außen öffnete und in die Wohnung ...

mehr