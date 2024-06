Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: 41-Jähriger bei Wohnungseinbruch festgenommen

Bonn (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar meldete der Bonner Polizei in der Nacht zu Donnerstag (06.06.2024) eine verdächtige Person in der Bonner Nordstadt: Gegen 00:50 Uhr beobachtete der Anrufer von seinem Fenster aus einen Mann, der sich in der Heerstraße in verdächtiger Weise vor einem Fenster aufhielt, dieses schließlich von außen öffnete und in die Wohnung einstieg.

Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen der City-Wache eilten zum Tatort und konnten den Mann noch in der Wohnung stellen. Der 41-Jährige, der der Polizei bereits wegen vergleichbarer Delikte bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 am Donnerstagmorgen die weiteren Ermittlungen gegen ihn, die derzeit noch andauern.

In diesem Fall konnten ein mutmaßlicher Einbrecher dank des Hinweises eines aufmerksamen Nachbarn festgenommen werden. Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

