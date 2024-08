Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Hotel

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in ein Hotel meldete am Sonntagmorgen (04.08.2024) eine Verantwortliche via Notruf der Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Täter von Samstag (03.08.2024, gegen 22:00 Uhr) zu Sonntag (04.08.2024, gegen 06:30 Uhr) Zutritt zum Hotel in der Schülerstraße. Gestohlen wurden offenbar zwei im Rezeptionsbereich befindliche Tresore. Die Geraer Kripo ermittelt zum Hoteleinbruch (Bezugsnummer 0200063/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (KR)

