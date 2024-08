Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Kraftsdorf

Gera (ots)

Kraftsdorf: Die Abwesenheit der Hauseigentümer machten sich am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Einbrecher zunutze, sodass die Kripo Gera nun ermittelt. Demnach gelangten die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag (03.08.-04.08.2024) gewaltsam über den Kellerbereich in das Haus Am Sommerbad und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Einbrecher Beute machten, ist bislang noch unklar. Sachschaden verursachten sie auf jeden Fall. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0200126/2024). (KR)

