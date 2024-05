POL-K: 240510-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Räubern in Kalk

Köln (ots) - Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Mittwochabend (8. Mai) auf dem Bensberger Marktweg in Köln-Dellbrück bei einer Kollision mit einem Hyundai Tucson (Fahrer: 52) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen mit schweren Bein- und Rückenverletzungen in eine Klinik. Der SUV-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung. Nach ...

