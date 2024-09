PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rucksack aus Postauto gestohlen+++Flucht nach Verkehrsunfall+++3. Ohne Führerschein ans Steuer gesetzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Rucksack aus Postauto gestohlen,

Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(ms) In Idstein wurde am Mittwoch ein Postbote bestohlen. Zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr parkte der Mann mit seinem Zustellerfahrzeug, einem gelben Renault Traffic in der Wiesbadener Straße. In dieser Zeit entwendete ein bislang unbekannter Täter seinen privaten anthrazitfarbenen Rucksack aus der Fahrerkabine des Fahrzeugs. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Flucht nach Verkehrsunfall,

Hünstetten, Landesstraße 3275, Mittwoch, 04.09.2024, 11:10 Uhr

(ms) Am Mittwochmittag konnte die Polizei in Hünstetten im Nachgang einen Flüchtigen stellen nach einem verursachtem Verkehrsunfall. Gegen 11:10 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem schwarzen VW T5 die Landesstraße 3275 von Wallbach kommend in Richtung Wallrabenstein. Ihr entgegen kam ein gelbes Zustellerfahrzeug mit einem 25-Jährigen Briefträger am Steuer. Auf Höhe des Kilometer 2,9 überfuhr der Mann die Mittelleitlinie und kollidierte mit dem Außenspiegel des VW. Hierbei entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Ohne anzuhalten, entfernte sich der 25-Jährige vom Unfallort in Richtung Wallbach. Das gelbe Zustellerfahrzeug konnte jedoch von einer Streife in Wallbach angetroffen und dem Fahrer die Unfallflucht vorgeworfen werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Ohne Führerschein ans Steuer gesetzt, Eltville am Rhein, Ringstraße, Mittwoch, 04.09.2024, 23:45 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierte die Polizei in Eltville einen Mann ohne Führerschein. Gegen 23:45 Uhr führten Polizeibeamte in Eltville eine Streifenfahrt durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Ford KA angehalten. Am Steuer saß ein 36-jähriger Mann, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem schlug ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest positiv an. Der Mann wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

