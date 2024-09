PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrer+++

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: B54, Gemarkung Hohenstein, zwischen den Abfahrten Hohenstein-Born und Taunusstein-Seitzenhahn Unfallzeit: Sonntag, 08.09.2024, 15.17 Uhr Ein 19-jähriger Bad Schwalbacher BMW-Fahrer befährt die B54 aus Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Taunusstein. In einer Rechtskurve kommt dieser nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw Mitsubishi eines 60-jährigen Taunussteiners. Durch den Unfall wird der 60-jährige im Pkw eingeklemmt und muss durch die freiwillige Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden. Der Schwerverletzte wird mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz verbracht, wo er am späten Nachmittag verstarb. Der 19-jährige BMW-Fahrer wird schwer verletzt. Seine 16-jährige Heidenroder Beifahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt. Beide werden in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine Ölspur. Ob diese Ölspur für den Unfall unfallursächlich ist, bedarf der weiteren Ermittlungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. EUR 36.000. Die B 54 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach zu melden. Die Polizeistation in Bad Schwalbach ist unter der Tel.-Nr.: 06124 / 7078-0 oder per Mail, pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de, erreichbar.

