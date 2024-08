Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Freiamt: Pkw alleinbeteiligt verunfallt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 23.08.2024, kam ein 68-jähriger Autofahrer gegen 01:10 Uhr auf der K 5100 zwischen Freiamt und Emmendingen, in Höhe der Einmündung zum Eichbergturm aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Baum und am Pkw entstanden Sachschäden. Das Polizeirevier Emmendingen hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

