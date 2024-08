Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Frontalkollision zwischen Radfahrern - ein Schwerverletzter

zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 13.40 Uhr, kollidierten zwei Radfahrer frontal miteinander. Ein 38-jähriger Radfahrer befuhr die Straße "Am Wasserkraftwerk" und kollidierte in einer Kurve, kurz vor der Überleitung auf den Fuß- und Radweg, frontal mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer. Beide stürzten zu Boden. Durch die Kollision wurde ein weiterer 77-jähriger Pedelec-Fahrer, welcher den 74-Jährigen begleitete, touchiert und stürzte auch zu Boden. Der 74-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte 77-Jährige wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

