POL-FR: Rümmingen: Tageswohnungseinbruch in der Lörracher Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2024, kurz vor 08.30 Uhr, brachen drei unbekannte Männer in ein Haus in der Lörracher Straße ein. Der nach Hause kommende Eigentümer überraschte die drei Unbekannten auf frischer Tat, welche zu Fuß die Flucht ergriffen. Ein Unbekannter flüchtete über die Lörracher Straße. Die beiden anderen Unbekannten flüchteten über das Grundstück in Richtung Ötlinger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Alle drei Unbekannten waren dunkel gekleidet. Zwei trugen eine helle Mund-Nasen-Schutzmaske sowie Wollmützen. Ein Unbekannter war etwa 1,65 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare und eine hohe Stirn.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere verdächtiger Fahrzeuge oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621/1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

