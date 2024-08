POL-FR: Rickenbach: Müllfahrzeug rollt mit Rädern über Beine von Müllwerker - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21.08.2024, Zutritt in einen Rohbau, auf der Großbaustelle in der Hilzingerstraße. Vom Kellergeschoss gelangten der oder die Täter in den zukünftigen Fahrradkeller. Mit brachialer Gewalt wurde eine Kellertüre zum Pellets ...

mehr